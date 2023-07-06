С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Более 50% эмитентов рынка акций не полностью или вовсе не раскрывают информацию, аналогичная ситуация на рынке облигаций, сказал на Финансовом конгрессе Банка России глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. ЦБ раскрыл необходимые Мосбирже полномочия для торговли в выходные

"Я приведу цифры некоторые: 7 февраля 2023 года первая точка — из 532 корпоративных эмитентов 214 подали заявления о неполном раскрытии информации. На 30 июня, из 521 эмитента — 228, то есть мы видим, что количество компаний, которые закрываются, становится больше. Особенно мы видим это в отношении рынка акций", — привел данные он.

"Более 50% эмитентов рынка акций не полностью или не раскрывают информацию. На 7 февраля было 53%, на 30 июня — 59%. То же самое про рынок облигаций. Есть такая траектория. Поэтому очень хорошо, что правительство проявило политическую волю и не продлило действие постановления", — добавил он.

По словам Швецова, полное или частичное нераскрытие информации происходило, потому что совет директоров в условиях "акционерного оптимизма" принимает решение более консервативное, потому что за последствия санкционного характера будет отвечать совет директоров. А если санкции не будут наложены, никто не спросит, добавил он.

"Здесь абсолютно понятна психологическая ловушка, которая вынуждает советы директоров идти на закрытие информации… Правительство ограничивает теперь такие практики. Надеюсь, что он теперь будет двигаться в сторону нормального развития", — сказал Швецов.

"Если говорить о Банке России, мы прекрасно понимаем то, что финансовый рынок может существовать только, когда информация раскрыта. Только тогда инвесторы придут на рынок и будут инвестировать, и можно восстановить рынок капитала. Но случилось то, что случилось, добавила советник заместителя председателя Банка России Лариса Селютина.

Она также напомнила, что с 1 июля прекратило действие постановление правительства, которое предоставляло эмитентам право ничего не раскрывать, а 4 июля было принято постановление, где установлен уже исчерпывающий перечень случаев, в которых эмитент может раскрывать в полном объеме, и также закрыт перечень информации, которая может быть исключена.

"Это пускай не полный, но всё-таки большой шаг к восстановлению информационного поля, необходимого финансовому рынку. Дальше эмитенты уже сами должны понимать, где им необходимо выходить на рынок капитала, и должны понимать, что нет вариантов не раскрывать информацию. Поэтому мы видим в этом достаточно позитивное движение и надеемся, что все-таки рынок начнет восстанавливаться", — добавила она.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.