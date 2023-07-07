МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" 12 июля начнет торги ценными бумагами восьми биржевых инвестиционных фондов (ETF) с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, говорится в сообщении торговой площадки. Глава набсовета Мосбиржи поддержал идею о создании депозитарного хаба

Торги и расчеты по шести фондам будут проводиться в двух валютах — гонконгских долларах и китайских юанях, по двум фондам — только в гонконгских долларах. Инструменты будут доступны неквалифицированным инвесторам.

Торги и расчеты по гонконгским ETF будут проводиться по расписанию и календарю, установленным для ценных бумаг с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже: с 8.00 до 18.00 мск.

"Гонконгские ETF в китайских юанях впервые станут доступны на российском финансовом рынке. Теперь у российских инвесторов появится возможность наряду с приобретением валюты формировать диверсифицированный портфель из фондов на ведущие азиатские индексы. Кроме того, гонконгские ETF станут первыми инвестиционными инструментами, хранение и расчеты по которым будут проводиться с использованием цепочки дружественных международных депозитариев", — отметил первый заместитель генерального директора "СПБ Биржи" Евгений Сердюков, чьи слова приводятся в сообщении.