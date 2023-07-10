МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в понедельник зарегистрировал иск Сбербанка к международным трейдерам Viterra Limited и Glencore International AG, а также еще к пяти компаниям, связанным с Glencore, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Трейдеры ждут снижения коммерческих запасов нефти в США на отчетной неделе

Предмет и основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются. Также в числе ответчиков – британские Glencore UK Ltd, Glencore Energy UK Ltd, Glencore PLC, нидерландская Rambero Holding AG и Glencore Group Funding Limited (ОАЭ). Третьими лицами в карточке дела указаны ООО "Ростовский комбинат хлебопродуктов" (Ростов-на-Дону), московское ООО "МЗК Экспорт" и швейцарская трейдинговая компания "Сбера" – Sber Trading Swiss AG. К рассмотрению иск пока не принят.

Арбитражный суд Москвы в феврале по иску Сбербанка взыскал с Glencore Energy UK Ltd, одной из структур крупного швейцарского трейдера Glencore, около 117 миллионов евро по договору о выкупе будущей продукции от 22 октября 2020 года за поставку нефти на границы Украины с Венгрией и Словакией. Решение не было обжаловано и вступило в силу.

Канадская Viterra, как и еще два крупных мировых поставщика сельхозпродукции – американская Cargill и нидерландская Louis Dreyfus Company, – приняла решение прекратить экспорт зерна из России с 1 июля этого года. Как сообщал Минсельхоз, по итогам прошлого года на все три компании приходилось порядка 5,5 миллиона тонн экспортных поставок зерна из России, или около 13%.

По состоянию на 2022 год компании Rambero Holding, структуре Glencore, принадлежало 23,46% уставного капитала крупной российской нефтяной компании "Русснефть", или 31,28% ее обыкновенных акций. При этом в феврале, еще до начала спецоперации России на Украине и нового витка западных санкций, Glencore сообщала, что в первом полугодии 2022 года планирует закрыть сделку по продаже своей доли.

Glencore — одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых. Она и производит, и торгует сырьевыми товарами, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.