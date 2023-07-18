МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с 31 июля переведет торги российскими и квазироссийскими ценными бумагами на код расчетов Т+1 для синхронизации расчетных циклов с Московской биржей, говорится в сообщении торговой площадки. "Россети" отмечают 15 лет с начала торгов акциями на Мосбирже

Режим Т+1 означает, что расчеты по сделкам, заключенным в ходе основных торгов, осуществляются на следующий расчетный день.

В начале июня Московская биржа сообщала, что с 31 июля переведет торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Сейчас акции, облигации и еврооблигации в валюте на Московской бирже торгуются в режиме Т+2, ОФЗ и корпоративные облигации в рублях – в режиме Т+1. На валютном и денежном рынках основным расчетным циклом является Т+1.

"СПБ Биржа" для удобства участников торгов и их клиентов с 31 июля 2023 года переведет российские ценные бумаги на код расчетов T+1. Это связано с синхронизацией расчетных циклов с площадками, где такие бумаги обращаются, и к которым подключены участники торгов "СПБ Биржи", — говорится в сообщении торговой площадки.

Также на этот код расчетов будут переведены квазироссийские бумаги — ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих основную операционную деятельность в РФ: ЦИАН, "ГК "Эталон", Fix Price Group, Globaltrans Investment, HeadHunter, Ozon, Noventiq Holdings, TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", VK Company, X5 Retail Group, "Яндекс".

"Расчеты по заключенным сделкам в режиме основных торгов будут осуществляться на следующий расчетный день. Сейчас расчеты по российским и квазироссийским ценным бумагам проводятся на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2). По международным ценным бумагам (за исключением квазироссийских) код расчетов не изменится и останется Т+2", — добавляет "СПБ Биржа".