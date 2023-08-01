МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после активного роста в июле, а также на увеличении стоимости доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Средняя цена нефти Urals составила 64,37 доллара за баррель

По состоянию на 12.52 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,43%, до 85,06 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,54%, до 81,37 доллара.

Стоимость нефти демонстрирует снижение после того, как по итогам июля Brent подорожал на 14,1%, WTI – на 15,8%. Для обеих марок это стало максимальным месячным ростом с января прошлого года.

Кроме того, отмечают эксперты, на нефтяных котировках отражается и увеличение курса доллара, который во вторник дорожает и к евро, и к иене.

"Похоже, ралли взяло передышку на фоне того, как цены приблизились к максимумам в этом году, а доллар снова начал укрепляться", — сказал агентству Блумберг директор по исследованиям нефти и сырьевых товаров в Danske Bank Йенс Педерсен (Jens Pedersen).