ЛОНДОН, 1 авг — ПРАЙМ. Акции Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл"), прекратят обращение на Лондонской фондовой бирже (LSE) сегодня в 16.30 по Гринвичу (18.30 мск). Polymetal стал владельцем 75 процентов в проекте Баксы в Казахстане

Акционеры компании на общем собрании 28 июля одобрили делистинг акций Polymetal Int с Лондонской биржи — это часть процедуры редомициляции компании с острова Джерси в МФЦА в Казахстане. В результате компания будет исключена из реестра компаний Джерси и будет перенесена и зарегистрирована в МФЦА, продолжив деятельность в новой юрисдикции.

В настоящее время акции Polymetal Int обращаются на бирже в Лондоне (LSE), фондовой бирже в Казахстане (AIX) и Московской бирже (MOEX). Последний день торгов на LSE — 1 августа. Для проведения необходимых операций, связанных с редомициляцией, AIX приостановит торги акциями компании после окончания торгового дня 1 августа. Ожидается, что торги возобновятся в день редомициляции или в скором времени после него, и биржа станет местом первичного листинга ценных бумаг Polymetal Int.

Выпущенный акционерный капитал Polymetal Int (на 31 декабря) состоит из 473 626 239 обыкновенных акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса. Группе ИСТ Александра Несиса и его партнеров принадлежит около 24% акций, в свободном обращении находится более 75%; у компании нет казначейского пакета.