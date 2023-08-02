МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ипотечный рынок России во втором квартале адаптировался к новым условиям после повышения ставки по льготной ипотеке в начале года и сворачивания программ с околонулевыми ставками, считают специалисты "Циана", проанализировавшие ипотечную статистику Банка России за второй квартал 2023 года. "Циан" зафиксировал подорожание квартир в новостройках в крупнейших городах

"С начала 2023 года на рынке жилой недвижимости ухудшились условия по ипотечным кредитам — на 1 процентный пункт была повышена ставка по льготной ипотеке, свернуты программы с околонулевыми ставками. Рост ставок привел к снижению спроса на ипотеку в первые месяцы текущего года, однако во втором квартале рынок адаптировался к новым условиям", — говорится в сообщении компании.

Согласно данным ЦБ, во втором квартале количество выданных ипотек в стране увеличилось на 38% относительно первого квартала и достигло 479 тысяч. Заемщики адаптировались к новой реальности и вернулись на рынок, отметили в "Циане". Спрос на жилищные кредиты, указали там, поддерживали семейная ипотека и ожидаемое повышение ставок. Более заметный рост активности фиксировался на вторичном рынке.

"Без "нулевой" ипотеки россияне чаще выбирают вторичный рынок. Трое из четырех заемщиков во втором квартале 2023 года взяли кредит на готовое жилье. Средний заем на "первичке" во втором квартале снизился на фоне роста ставок (-3% за квартал), на "вторичке" — увеличился (+3,6%) вместе с ростом цен", — говорится в сообщении.

Как отмечается в нем, ограничения ЦБ привели к возвращению ставки по выдаваемым ипотекам на первичном рынке к уровню периода до массового старта программ субсидирования девелоперами (6-6,1%). Средний срок кредитования на первичном рынке снизился относительно максимумов конца 2022 года и держится на уровне 308 месяцев.

Несмотря на высокую долю сделок с ипотекой, рост числа выданных кредитов и объема задолженности, доля просроченных кредитов (по итогам второго квартала на "первичке" 0,14%, на "вторичке" — 0,47%) не увеличивается. По итогам прошлого квартала объем просроченной задолженности в целом по РФ составил 60 миллиардов рублей: из них 5,1 миллиарда на первичном рынке и 54,9 миллиарда — на вторичном, приводит данные компания.

"Повышение ключевой ставки (с 7,5 до 8,5% годовых — ред.) произошедшее на заседании ЦБ 21 июля, окажет большее влияние на вторичный рынок недвижимости, где в отличие от новостроек нет льготных ипотечных программ. Если в первом полугодии 2023 года опережающими темпами росла "вторичка", то сейчас более привлекательными вариантами для большинства покупателей вновь станут новостройки", — прогнозирует руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.