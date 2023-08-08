МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно растут во вторник утром после выхода данных китайской таможни, согласно которым импорт нефти в страну за январь-июль заметно вырос с начала года, свидетельствуют данные торгов. Разбазарили. Нефть устремилась к $100 за баррель, а США кусают локти

По состоянию на 7.54 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на символические 0,05%, до 85,38 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,11%, до 82,03 доллара.

Объемы импорта нефти в Китай за январь-июль выросли на 12,4% в годовом выражении, составив 325,752 миллиона тонн нефти. В то же время объем импорта природного газа за отчетный период составил 66,876 миллиона тонн, показав рост на 7,6% год к году. При этом объемы общие объемы импорта и экспорта за июль сократились на 14,5% и 12,4% в годовом выражении соответственно. Китай — один из крупнейших импортеров нефти в мире, поэтому эти данные важны для рынка.

"Трейдеры также ожидают публикации индекса потребительских цен в четверг", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana), имея в виду данные из США.

Минтруд страны опубликует эту информацию в четверг, аналитики прогнозируют, что по итогам июля потребительские цены выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 3% месяцем ранее.