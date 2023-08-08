МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером опускаются более чем на 1% после выхода слабых торговых данных по Китаю, свидетельствуют данные торгов. Нефтегазовые доходы российского бюджета снизились за семь месяцев

По состоянию на 17.22 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,18%, до 84,33 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,18%, до 80,97 доллара.

Трейдеры склонны уходить от риска после выхода негативной статистики по экспорту и импорту Китая, который является крупным импортером и потребителем нефти.

Так, экспорт из Китая за июль снизился на 14,5% в годовом выражении при прогнозе снижения на 12,5%, а импорт опустился на 12,4%, в то время как аналитики ожидали уменьшения только на 5%.

Теперь рынки ожидают выхода еженедельной статистики из США по запасам в среду. Аналитики полагают, что за неделю по 4 августа коммерческие запасы в стране опустились на 0,2 миллиона баррелей после рекордного падения на 17 миллионов неделей ранее.