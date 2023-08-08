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2023-08-08T17:36:12+03:00
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Стоимость нефти снижается на слабых данных из Китая
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. Мировые цены на нефть во вторник вечером опускаются более чем на 1% после выхода слабых торговых данных по Китаю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.22 мск цена... ПРАЙМ, 08.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мировые цены на нефть, фьючерсы на нефть, brent, wti
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером опускаются более чем на 1% после выхода слабых торговых данных по Китаю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.22 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,18%, до 84,33 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,18%, до 80,97 доллара.
Трейдеры склонны уходить от риска после выхода негативной статистики по экспорту и импорту Китая, который является крупным импортером и потребителем нефти.
Так, экспорт из Китая за июль снизился на 14,5% в годовом выражении при прогнозе снижения на 12,5%, а импорт опустился на 12,4%, в то время как аналитики ожидали уменьшения только на 5%.
Теперь рынки ожидают выхода еженедельной статистики из США по запасам в среду. Аналитики полагают, что за неделю по 4 августа коммерческие запасы в стране опустились на 0,2 миллиона баррелей после рекордного падения на 17 миллионов неделей ранее.