МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть символически снижаются на утренних торгах, пока инвесторы оценивают разнонаправленные факторы спроса и предложения этого сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Разбазарили. Нефть устремилась к $100 за баррель, а США кусают локти

По состоянию на 8.03 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,09%, до 87,46 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на столь же символические 0,07%, до 84,34 доллара.

Текущие ценовые уровни могут балансироваться перспективами сокращения предложения на рынке, с одной стороны, и краткосрочного снижения спроса со стороны США, где растут запасы нефти.

"Сохраняющаяся напряженность в отношениях между Россией и Украиной усиливает ожидания по поводу сокращения предложения со стороны ОПЕК+. Рынки отмахнулись от неожиданного роста запасов нефти в США", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана (Charu Chanana).

А ещё ранее Саудовская Аравия заявила, что продлевает дополнительное, помимо обязательств в рамках ОПЕК+, сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь. Было также отмечено, что сокращение добычи в дальнейшем может быть продлено или увеличено. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия продолжит сокращение экспорта нефти на мировые рынки в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей в сутки.

Дополнительные опасения по поводу возможных препятствий поставкам нефти из РФ на мировой рынок возникли после украинских атак в акватории Черного моря. Так, в ночь на субботу, 5 августа, безэкипажное плавсредство повредило находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг".