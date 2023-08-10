2023-08-10T10:23:00+03:00
2023-08-10T10:27:44+03:00
2023-08-10T10:23:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230810/841370799.html
Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 27 января
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Мировые цены на нефть растут в четверг на 0,5%, а стоимость марки Brent поднялась выше 88 долларов за баррель — впервые с 27 января, следует из данных торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 10.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мировые цены на нефть, фьючерсы на нефть, brent, wti
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/01/835720119.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/01/835720119.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/01/835720118.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/01/835720118.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/01/835720106.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/01/835720106.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230807/841323295.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг на 0,5%, а стоимость марки Brent поднялась выше 88 долларов за баррель — впервые с 27 января, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.21 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,49%, до 87,98 доллара за баррель, а минутами ранее она впервые с 27 января поднялась до 88 долларов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 0,5%, до 84,8 доллара за баррель.