МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг на 0,5%, а стоимость марки Brent поднялась выше 88 долларов за баррель — впервые с 27 января, следует из данных торгов. Разбазарили. Нефть устремилась к $100 за баррель, а США кусают локти

По состоянию на 10.21 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,49%, до 87,98 доллара за баррель, а минутами ранее она впервые с 27 января поднялась до 88 долларов.

Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 0,5%, до 84,8 доллара за баррель.