МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром примерно на 1%, пока рынки оценивают состояние экономики Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

По состоянию на 8.31 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 82,31 доллара.

Негативное открытие недели нефтяного рынка, повысившегося в пятницу после выхода новых прогнозов Международного энергетического агентства, а также глобальных сырьевых рынках в целом может свидетельствовать, что инвесторы вновь обратили внимание на макроэкономику Китая, одного из крупнейших импортеров нефти.

"Ралли было слишком сосредоточено на экономических настроениях в США, игнорируя сохраняющиеся сильные ветры в Европе и Китае", — сказала агентству Блумберг основатель сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).

Так, согласно данным ещё прошлой недели, экспорт из Китая в июле упал на 14,5% в годовом выражении, а импорт — на 12,4%. А индекс потребительских цен (CPI), основной показатель потребительской инфляции, — также по итогам июля — сократился на 0,3% в годовом выражении. При этом индекс цен производителей (PPI) за тот же период и вовсе упал на 1,4%. Всё это свидетельствует о заметном снижении экономической активности в стране.