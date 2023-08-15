МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 1,5% на оценке трейдерами перспектив спроса на сырье из Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Доллар подешевел после выхода данных о продажах в США

По состоянию на 18.16 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,59%, до 84,89 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,79%, до 81,02 доллара.

"Дальнейшая "слабость" китайских данных свидетельствует о растущем давлении на спрос (на нефть — ред.)", — приводит агентство Блумберг слова рыночного стратега Saxo Capital Markets Pte Чару Чананы (Charu Chanana). По ее мнению, цена на нефть марки Brent в третьем квартале будет находиться в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель.

Инвесторы оценивают промышленную статистику из Китая — одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире. Промпроизводство в стране в июле выросло на 3,7% в годовом выражении. В то же время аналитики прогнозировали рост на 4,4%.

Кроме того, экспорт из страны в июле упал на 14,5% в годовом выражении, а импорт — на 12,4%. Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель потребительской инфляции, по итогам июля сократился на 0,3% в годовом выражении. При этом индекс цен производителей (PPI) за тот же период и вовсе упал на 1,4%. Всё это свидетельствует о заметном снижении экономической активности в стране.