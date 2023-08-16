МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром продолжили снижение в цене, начавшееся накануне из-за опасений по поводу перспектив спроса на сырье, прежде всего со стороны Китая, хотя уже и более умеренными темпами, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. У Европы паническая атака: энергокризис вернулся, российский газ - нет

По состоянию на 8.16 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,31%, до 86,63 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 80,76 доллара.

Опасения по поводу экономики Китая — одного из крупнейших потребителей и импортеров этого вида сырья — неизбежно выливаются в сомнения относительно устойчивости китайского спроса на нефть.

Негативные ожидания были вызваны вышедшей накануне макростатистикой. Так, промышленное производство в стране в июле выросло на 3,7% в годовом выражении при прогнозе роста на 4,4%. После этого нефть начала дешеветь, и снижение её котировок уже ранним вечером превышало 1,5%.

Эти настроения не смогла перебить даже оценка Американским институтом нефти (API) коммерческих запасов нефти в США за неделю по 11 августа. По данным института, показатель снизился на 6,2 миллиона баррелей. Официальные данные опубликует минэнерго США позднее в среду, аналитики прогнозируют, что запасы снизились на 2,3 миллиона баррелей.

"Поскольку в новостях доминирует обеспокоенность по поводу экономических данных Китая, настроения вокруг нефтяных цен сдержанны, несмотря на данные API", — резюмирует рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong), которого цитирует агентство Блумберг.