БИШКЕК, 17 авг — ПРАЙМ. Киргизия может стать для иностранных инвесторов окном на рынки ЕАЭС, Китая и Евросоюза, заявил премьер республики Акылбек Жапаров в ходе выступления на ЭКСПО "Китай-Евразия: товары и торговля 2023" в Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР. Российский рынок акций упал третий день подряд на фоне роста рубля

"Кыргызстан, имея большой инвестиционный потенциал, может и готов выступать для иностранных инвесторов в качестве "окна" для выхода на рынки стран ЕАЭС, Китая, Европейского союза. Отдельно хочу отметить наличие у Кыргызской Республики статуса ВСП+ с Евросоюзом, благодаря которому экспортеры смогут поставлять более 6200 товарных позиций в страны ЕС по нулевым тарифным ставкам. На сегодняшний день Кыргызстан входит в число 9 стран в мире, имеющих возможность пользоваться преимуществами данного статуса. Кроме того, Кыргызстан включен в новую "Схему торговли развивающихся стран" (DCTS), что позволяет около 8000 товарным позициям Кыргызстана заходить на рынок по льготным тарифам", — приводит слова главы кабмина его пресс-служба.

По утверждению Жапарова, сейчас мировой экономический центр тяжести зримо смещается в юго-восточном направлении, в сторону Азии.

"За последние 20 лет ВВП стран Центральной Азии увеличился в 7,5 раз, а средний темп роста составил 6,2%. Это выше показателей развивающихся стран, а по сравнению с мировой экономикой в целом рост выше более чем в два раза. Считаю, что роль Центральной Азии на глобальном рынке будет только возрастать: торговые маршруты и цепочки поставок товаров перемещаются в наш регион. В данном контексте реализация проекта по строительству железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" имеет важное значение не только для трех стран, но и для стран всего региона", — подчеркнул премьер.