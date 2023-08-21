МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Нефть дорожает в понедельник вечером, однако опасения инвесторов по поводу перспектив спроса на сырье и его предложения привели к замедлению роста котировок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 21 августа

По состоянию на 18.28 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,24%, до 85,03 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,29%, до 80,88 доллара. Днем нефть дорожала в среднем на 1%.

"Общий спрос и цены на нефть сдерживаются замедлением темпов роста мировой экономики и рецессией в производственном секторе. Поток новостей должен существенно улучшиться, чтобы нефть возобновила летнее ралли, поскольку надежды на "мягкую посадку" угасают, а опасения по поводу состояния мировой экономики растут", — приводит портал MarketWatch слова президента Prestige Economics Джейсона Шенкера (Jason Schenker).

Инвесторы также могли отреагировать на новости рынка. Агентство Блумберг сообщило, что экспорт нефти и конденсата из Ирана в августе намного превышает уровень периода с начала года. За первые двадцать дней августа страна экспортировала 2,2 миллиона баррелей в сутки. Как отметило агентство, такие объемы "помогут смягчить последствия сокращения добычи Саудовской Аравией, Россией и другими странами, входящими в ОПЕК+".