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2023
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Нефть слабо дешевеет на опасениях за перспективы спроса
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. Мировые цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром на опасениях снижения спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.06... ПРАЙМ, 22.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мировые цены на нефть, фьючерсы на нефть, спрос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром на опасениях снижения спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.06 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11% — до 84,37 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — также на 0,11%, до 80,03 доллара.
За предыдущие два месяца цены на нефть подскочили на 17%. Однако, как отмечают эксперты, за последние пару недель ралли сошло на нет.
Ключевым фактором для этого стало ухудшение прогнозов по спросу, особенно в Китае. Последние данные макростатистики из КНР свидетельствуют о замедлении восстановления экономики.
"Учитывая, что также ухудшается прогноз по спросу, негативный тренд цен на нефть может стать более заметным", — цитирует агентство Блумберг рыночного стратега Saxo Capital Markets Pte Чару Чанану (Charu Chanana).