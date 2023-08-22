МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром на опасениях снижения спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Аналитик назвал причину увеличения экспорта нефтепродуктов из России

По состоянию на 8.06 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11% — до 84,37 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — также на 0,11%, до 80,03 доллара.

За предыдущие два месяца цены на нефть подскочили на 17%. Однако, как отмечают эксперты, за последние пару недель ралли сошло на нет.

Ключевым фактором для этого стало ухудшение прогнозов по спросу, особенно в Китае. Последние данные макростатистики из КНР свидетельствуют о замедлении восстановления экономики.

"Учитывая, что также ухудшается прогноз по спросу, негативный тренд цен на нефть может стать более заметным", — цитирует агентство Блумберг рыночного стратега Saxo Capital Markets Pte Чару Чанану (Charu Chanana).