МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть колеблются во вторник вечером недалеко от показателей вчерашнего закрытия, пока инвесторы реагируют на разнонаправленные фундаментальные факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Нефть под давлением

По состоянию на 18.30 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,32%, до 84,19 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 79,82 доллара. При этом незадолго до этого котировки росли.

"Непрерывно негативные макроэкономические данные из Китая становятся "медвежьим" направлением для нефтяного рынка, который, ориентируясь на ограничения предложения со стороны коалиции ОПЕК+, продолжает "поддерживать" рынок. Тем не менее, несмотря на сомнения и настороженность со стороны спроса на рынке, ОПЕК по-прежнему сохраняет ценовую власть, и цены на нефть продолжают получать поддержку на падениях", — приводит портал Market Watch слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Нефтяной рынок также ожидает выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу, рассчитывая получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора.

Следующее заседание ФРС пройдет 19-20 сентября. Согласно CME Group, 84,5% аналитиков прогнозируют сохранение учётной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% по итогам заседания.