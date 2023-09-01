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2023-09-01T08:17:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230901/841631061.html
"СПБ биржа" не будет проводить торги с листингом в Гонконге 1 сентября
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"СПБ биржа" не будет проводить торги ценными бумагами с листингом в Гонконге в связи с отменой торгов на Гонконгской фондовой бирже 1 сентября, говорится в сообщении торговой... ПРАЙМ, 01.09.2023
рынки, новости, ценные бумаги, гонконг, спб биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. "СПБ биржа" не будет проводить торги ценными бумагами с листингом в Гонконге в связи с отменой торгов на Гонконгской фондовой бирже 1 сентября, говорится в сообщении торговой площадки.
"В связи с отменой торгов на Гонконгской фондовой бирже по причине сложных погодных условий "СПБ Биржа" информирует о запрете подачи заявок в режиме основных торгов по ценным бумагам с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже с 08:00 мск 1 сентября 2023 года", — говорится в сообщении.
"СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария.