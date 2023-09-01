МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. "СПБ биржа" не будет проводить торги ценными бумагами с листингом в Гонконге в связи с отменой торгов на Гонконгской фондовой бирже 1 сентября, говорится в сообщении торговой площадки. Фондовые индексы Европы завершили торги четверга снижением

"В связи с отменой торгов на Гонконгской фондовой бирже по причине сложных погодных условий "СПБ Биржа" информирует о запрете подачи заявок в режиме основных торгов по ценным бумагам с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже с 08:00 мск 1 сентября 2023 года", — говорится в сообщении.

"СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария.