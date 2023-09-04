МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник устойчивы, передает Reuters. Котировки получают поддержку на ожиданиях, что предложение со стороны крупных поставщиков останется ограниченным. Кроме того, на рынке усиливаются надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит процентные ставки без изменений, чтобы избежать замедления экономики США.

Около 06.48 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 3 цента, до 88,52 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI оставалисб без изменений, на 85,55 доллара за баррель.

Котировки нефти завершили прошлую неделю на более чем 6-месячных максимумах. Между тем по итогам двух предыдущих недель цены снизились.

"Основным драйвером нефтяных котировок являются ожидания дополнительного сокращения добычи России и Саудовской Аравии, являющихся крупными производителями нефти", — отметила Суганда Сачдева из Acme Investment Advisors.

Между тем, по ее словам, устойчивый рост нефтедобычи США может ограничить потенциал дальнейшего повышения нефтяных цен.

В четверг российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия договорилась с партнерами по ОПЕК+ о новом сокращении экспорта нефти. Ожидается, что официальное заявление и подробности сокращения добычи будут обнародованы на этой неделе.

Россия заявила, что сократит экспорт нефти в сентябре на 300 000 баррелей в день после снижения на 500 000 баррелей в день в августе. Саудовская Аравия намерена продлить добровольное сокращение добычи в объеме 1 млн баррелей в день до конца октября.

По словам генерального директора Vitol Рассела Харди, предложение на мировом рынке нефти в следующие шесть-восемь недель, вероятно, станет менее ограниченным в связи с регламентными работами на НПЗ. Между тем предложение высокосернистой нефти, вероятно, останется ограниченным, добавил он.

"Из-за сокращения добычи ОПЕК+ НПЗ в Индии, Кувейте, Джизане, Омане и Китае испытывают дефицит" высокосернистой нефти, подчеркнул Харди.

Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в августе выросло сильнее, чем ожидалось. Однако уровень безработицы поднялся до 3,8%, а темпы роста заработных плат не оправдали прогнозы экономистов. Все это указывает на ослабление рынка труда. В результате ожидания, что ФРС не повысит процентные ставки в этом месяце, усилились.

Производственная активность Китая в августе неожиданно возросла, согласно рассчитываемому Caixin индексу менеджеров по снабжению (PMI). Эти данные привели к ослаблению пессимизма относительно состояния экономики крупнейшего импортера нефти в мире.

На прошлой неделе Пекин ввел меры поддержки экономики, такие как снижение ставок по депозитам в некоторых крупных государственных банках и понижение ипотечных ставок. На фоне этих новостей цены на нефть получили некоторую поддержку.

Между тем инвесторы по-прежнему ожидают более решительных мер поддержки строительного сектора, испытывающего трудности после завершения пандемии.