МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В понедельник золото торгуется с повышением на фоне небольшого ослабления доллара. Участники рынка все больше рассчитывают на то, что Федеральная резервная система (ФРС) воздержится от повышения процентных ставок в этом году, сообщает Reuters.

Около 09.57 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,1%, по 1940,50 доллара за унцию. В пятницу цена на золото достигла 30-дневного максимума 1952,79 доллара.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались у флэтовой линии, по 1967,10 доллара. При этом объем торгов довольно небольшой, так как американские рынки закрыты в связи с Днем труда в США.

В пятницу трейдеры укрепились во мнении относительно того, что ФРС пока повременит с повышением процентных ставок. Согласно данным, уровень безработицы резко вырос, а темпы роста зарплат не оправдали прогнозы. Все это указывает на ослабление рынка труда.

Индекс доллара упал на 0,1%, делая номинированное в долларах золото привлекательнее для держателей иных валют.

"В дальнейшем доминирующими на рынке золота будут ожидания первого понижения процентных ставок ФРС, а позднее — и темпы этого понижения", — считает старший аналитик OANDA Крейг Эрлам.

"(В итогах) сентябрьского заседания центрального банка США рынки почти не сомневаются", рассчитывая, что процентные ставки останутся без изменений, добавляет он.

Свежая статистика, опубликованная уже после июльского заседания, говорит в пользу замедления роста экономики США, но без перехода к рецессии. Это дает ФРС меньше поводов для дальнейшего повышения ставок и оказывает поддержку золоту, которое не приносит гарантированного дохода.

Серебро на рынке спот подешевело на 0,2%, до 24,10 доллара за унцию, платина — на 0,4%, до 957,90 доллара. Палладий торгуется с повышением на 0,8%, по 1226,50 доллара.