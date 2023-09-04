МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Цены на медь снизились в понедельник на европейской сессии. Как сообщает Reuters, перспективы спроса в Китае и увеличение запасов меди на складах LME вызвали опасения у инвесторов, но ослабление доллара США ограничило пространство для падения котировок.

Около 10.31 по Гринвичу фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,7%, по 8438 долларов за тонну. В пятницу котировки достигли 4-недельного максимума 8599 долларов на данных, свидетельствующих о росте активности в производственном секторе Китая в августе.

Замедление активности на рынке жилья Китая, как ожидается, продолжит негативно влиять на котировки цветных металлов в течение некоторого времени.

"Сектор недвижимости Китая будет оказывать более долгосрочное понижательное влияние на цены на цветные металлы", — сказал Дэн Смит из Amalgamated Metal Trading.

"Однако импорт некоторых цветных металлов в Китай остается довольно активным, а значит, спрос сохраняется", — добавляет он.

Запасы меди на складах LME составляют 107 425 тонн, что почти вдвое выше уровней, наблюдавшихся в середине июля, а также является максимумом с октября 2022 года.

Участники рынка предполагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США приближается к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики, и это оказывает давление на доллар. Номинированные в американской валюте цветные металлы при этом становятся более доступными для держателей иных валют.

Котировки меди столкнулись с сопротивлением около 8590 долларов, которое совпадает со скользящей средней за 200 дней. Сильная поддержка расположена на 8430-8440 долларов, между скользящими средними за 50 и 100 дней.

Большой объем спотовых контрактов и варрантов на свинец на LME вызывает опасения относительно возникновения дефицита этого металла в системе LME.

Об этом также свидетельствует премия в размере 27,50 долларов за тонну, с которой свинец торгуется на физическом рынке по сравнению с трехмесячными контрактами. На прошлой неделе эта премия достигла 2-месячного максимума 28,40 доллара за тонну.

Трехмесячные фьючерсы на свинец на LME торговались с понижением на 1,5%, по 2216 долларов за тонну.

Алюминий потерял 1% и торговался по 2213 долларов, цинк упал на 0,1%, до 2484 долларов за тонну, свинец подешевел на 0,3%, до 25 740 долларов, а никель снизился на 1,1%, до 20 860 долларов.

Цены на никель в Шанхае в понедельник подскочили к почти 4-месячному максимуму на фоне роста цен на руду, сокращения предложения из Индонезии и устойчивого спроса со стороны производителей нержавеющей стали.