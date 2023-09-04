Цены на медь снизились на европейской сессии
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Цены на медь снизились в понедельник на европейской сессии. Как сообщает Reuters, перспективы спроса в Китае и увеличение запасов меди на складах LME вызвали опасения у инвесторов, но ослабление доллара США ограничило пространство для падения котировок.
Около 10.31 по Гринвичу фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,7%, по 8438 долларов за тонну. В пятницу котировки достигли 4-недельного максимума 8599 долларов на данных, свидетельствующих о росте активности в производственном секторе Китая в августе.
Замедление активности на рынке жилья Китая, как ожидается, продолжит негативно влиять на котировки цветных металлов в течение некоторого времени.
"Сектор недвижимости Китая будет оказывать более долгосрочное понижательное влияние на цены на цветные металлы", — сказал Дэн Смит из Amalgamated Metal Trading.
"Однако импорт некоторых цветных металлов в Китай остается довольно активным, а значит, спрос сохраняется", — добавляет он.
Запасы меди на складах LME составляют 107 425 тонн, что почти вдвое выше уровней, наблюдавшихся в середине июля, а также является максимумом с октября 2022 года.
Участники рынка предполагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США приближается к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики, и это оказывает давление на доллар. Номинированные в американской валюте цветные металлы при этом становятся более доступными для держателей иных валют.
Котировки меди столкнулись с сопротивлением около 8590 долларов, которое совпадает со скользящей средней за 200 дней. Сильная поддержка расположена на 8430-8440 долларов, между скользящими средними за 50 и 100 дней.
Большой объем спотовых контрактов и варрантов на свинец на LME вызывает опасения относительно возникновения дефицита этого металла в системе LME.
Об этом также свидетельствует премия в размере 27,50 долларов за тонну, с которой свинец торгуется на физическом рынке по сравнению с трехмесячными контрактами. На прошлой неделе эта премия достигла 2-месячного максимума 28,40 доллара за тонну.
Трехмесячные фьючерсы на свинец на LME торговались с понижением на 1,5%, по 2216 долларов за тонну.
Алюминий потерял 1% и торговался по 2213 долларов, цинк упал на 0,1%, до 2484 долларов за тонну, свинец подешевел на 0,3%, до 25 740 долларов, а никель снизился на 1,1%, до 20 860 долларов.
Цены на никель в Шанхае в понедельник подскочили к почти 4-месячному максимуму на фоне роста цен на руду, сокращения предложения из Индонезии и устойчивого спроса со стороны производителей нержавеющей стали.
https://1prime.ru/Financial_market/20230904/841649706.html