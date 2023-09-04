МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в понедельник снижается, дополнительные продажи экспортерами инвалюты лишь сдерживают ослабление рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.43 мск повышался на 61 копейку, до 96,70 рубля, евро – на 24 копейки, до 104,39 рубля, юаня – на 1 копейку, до 13,27 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 85,9 миллиарда рублей против 24,8 миллиарда по евро и 66,3 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,6%, юань – в пределах 0,1%, евро – на 0,3%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в понедельник снижается к основным валютам, торгуемым на Московской бирже из-за недостаточности продаж валюты экспортерами.

"Нисходящая динамика рубля сохраняется, несмотря на меры властей, направленные на стабилизацию его курса. Тем более, в ЦБ РФ признали неэффективность введения более жестких валютных ограничений, на которых настаивают в Минфине. Скорее всего, дополнительные продажи экспортеров пока лишь сдерживают рубль от более быстрого ослабления", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Рубль остаётся под давлением. Объёмы торгов в парах достаточно низкие, что не позволяет говорить о факторе "добровольного увеличения" продаж валюты экспортёрами", — добавляет Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

ПРОГНОЗЫ

Устойчивое и существенное восстановление рубля возможно лишь при условии увеличения экспортной выручки, считает Бабин.

"Несмотря на хорошее подорожание нефти в последние месяцы, наращиванию экспорта может препятствовать сокращение спроса со стороны ключевых потребителей российской нефти, в том числе из-за роста цен. Кроме того, Россия продолжает участвовать в добровольном снижении нефтяных поставок за рубеж для поддержки котировок нефти на мировом рынке", — добавляет он.

"Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе курс будет находиться в диапазоне 95-98 рублей за доллар", — прогнозирует Антон Пустовойтов из УК "Первая".