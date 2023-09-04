МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в августе увеличился на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 127,5 триллиона рублей, сообщается на сайте торговой площадки. Рынок золота на Мосбирже за восемь месяцев вырос в 2,8 раза

Объем торгов на фондовом рынке в августе вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,065 триллиона рублей. Объем торгов на денежном рынке вырос на 44,7%, до 76,6 триллиона рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями по сравнению с показателями августа 2022 года увеличился в 3,7 раза, до 3,268 триллиона рублей (максимальное значение с февраля 2022 года), а среднедневной объем торгов вырос до 142,1 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,798 триллиона рублей, увеличившись на 82,5%. В августе на фондовом рынке Московской биржи было размещено 70 облигационных займов на общую сумму 3,397 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 2,421 триллиона рублей. Российский рынок акций чуть ускорил рост

Объем торгов на срочном рынке вырос в 1,9 раза и составил 9,3 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 403,1 миллиарда рублей, увеличившись на 91%.

"Объем торгов на валютном рынке увеличился на 63%, до 34,1 триллиона рублей (20,9 триллиона рублей в августе 2022 года). Объем торгов инструментами спот вырос на 37,6% и достиг 11,5 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов составил 22,5 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 480,7 миллиарда рублей по сравнению с 906,9 миллиарда рублей в августе 2022 года", — также говорится в сообщении.