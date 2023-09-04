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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230904/841653508.html
Российский рынок акций вырос в понедельник
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Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,2%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,16%, до... ПРАЙМ, 04.09.2023
рынки, новости, россия, итоги торгов, рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,2%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,16%, до 3268,97 пункта, долларовый РТС — на 0,76%, до 1063,41 пункта.
Новость дополняется…