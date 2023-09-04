МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,2%, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,16%, до 3268,97 пункта, долларовый РТС — на 0,76%, до 1063,41 пункта.

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