МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в понедельник продолжил расти, обновив максимум с февраля прошлого года по основному биржевому индексу, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,16%, до 3268,97 пункта — максимума с февраля прошлого года, долларовый РТС — на 0,76%, до 1063,41 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики основного индекса против закрытия.

РЫНОК ИДЕТ ВВЕРХ

Российский рынок акций в понедельник обновил максимум за полтора года по индексу Мосбиржи.

"Динамика роста рынка выглядела фронтальной. Позитивные результаты компаний, опубликованные за последнее время, стабильно слабый рубль, ценовой оптимизм нефти и дивидендные ожидания продолжают двигать котировки акций вверх. Индекс Мосбиржи переписал максимум с февраля-2022", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 20.02 мск росла на 0,5%, до 89 долларов за баррель сорта Brent — к максимуму с декабря 2022 года.

Западные фондовые рынки менялись разнонаправленно в пределах 0,3%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) терял 0,1%, до 104,1 пункта.

На Московской бирже в основную сессию выросли бумаги "Русагро" (+8,5%), "Руснефти" (+5,1%), "Русала" (+4,5%), расписки VK (+3,7%) и TCS (+3,5%). Упали бумаги НМТП (-1,4%), "Юнипро" (-1,1%), "Эталона" (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи выглядит лишь немного перекупленным, в целом сохраняя курс на новые локальные максимумы, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 5 сентября — 3150-3300 пунктов", — говорит Бахтин.

Во вторник индекс Мосбиржи может продолжить рост и протестировать отметку 3300 пунктов при поддержке нефтяных котировок и слабого рубля, считает Владимир Лящук из ПСБ.

"Лучше рынка могут выступить компании нефтегазового сектора", — добавляет он.