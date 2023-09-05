МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ Бирже" в августе упал на 62,77% в годовом выражении, а по отношению к июлю текущего года показатель снизился на 2,92%, составив 3,41 миллиарда долларов, говорится в сообщении торговой площадки. "СПБ биржа" не будет проводить торги с листингом в Гонконге 1 сентября

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на "СПБ Бирже" по итогам августа 2023 года составил 3,41 миллиарда долларов, что на 2,92% ниже, чем в июле 2023 года (3,51 миллиарда) и на 62,77% меньше аналогичного показателя за август 2022 года (9,16 миллиарда долларов). Среднедневной объем торгов в августе уменьшился на 15,5% по сравнению с июлем и составил 0,15 миллиарда долларов. Участники торгов заключили в августе 4,05 миллиона сделок в режиме основных торгов (4,02 миллиона сделок в июле)", — отметила биржа.

"СПБ биржа" также сообщает, что количество активных счетов инвесторов в августе уменьшилось на 3,96% и составило 170,33 тысячи против 177,36 тысячи в июле. Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,16 миллиона. Сделки в августе заключались с 2042 наименованиями акций депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов.

В десятку лидеров по объему торгов вошли акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (14,55% от общего объема торгов в августе), Nvidia (8,91%), Marathon Digital Holdings (3,86%), Coinbase (2,77%), Advanced Micro Devices (2,25%), Alibaba (2,09%), Virgin Galactic (1,84%), ProShares UltraPro Short QQQ (1,7%), Riot Platforms (1,51%), CleanSpark (1,35%).

Что касается бумаг с листингом на Гонконгской фондовой бирже, то объем торгов ими увеличился на 43,89% по сравнению с показателем июля и составил 1,44 миллиарда гонконгских долларов, что эквивалентно 184,37 миллиона долларов США. Количество сделок с такими бумагами возросло на 34,97% по сравнению с июлем, до 317,52 тысячи.

В топ-10 лидеров по объему биржевых торгов среди бумаг с листингом в Гонконге в апреле вошли акции следующих эмитентов: Alibaba (10,54% от общего объема торгов по гонконгским ценным бумагам в августе), JD.com (7,42%), NIO (6,47%), Country Garden (5,67%), XPeng (4,98%), Li Auto (4,35%), Baidu (3,86%), China Petroleum & Chemical Corporation (2,32%), Xiaomi (2,15%), Xinyi Solar Holdings (2,1%).

В случае с ценными бумагами ETF (биржевых инвестиционных фондов) стоимостной объем сделок по итогам августа увеличился на 81,6% по сравнению с показателем июля, до 303,71 миллиона долларов. Объем торгов гонконгскими ETF, торги которыми площадка начала 12 июля этого года, составил 8,96 миллиона долларов США.