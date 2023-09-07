МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) с 8 сентября в целях снижения ценовой волатильности на торгах в секции "Нефтепродукты" ужесточает требования к режиму "аукциона открытия", следует из материалов торговой площадки. "СПБ биржа" оценила объем торгов иностранными бумагами в августе

"О совершенствовании механизма аукциона открытия: с учетом результатов обсуждения 6 сентября 2023 года на биржевом комитете ФАС России практики участия в аукционах открытия, принят ряд рекомендаций… Указанные рекомендации применяются АО "СПбМТСБ" с 8 сентября 2023 года", — говорится в сообщении.

Так, биржа в целях снижения "избыточной ценовой волатильности на биржевых торгах и обеспечения недискриминационного доступа к биржевому товару в режиме аукциона открытия" позволяет выставлять не более одной заявки с объемом до восьми лотов на условиях поставки "франко-вагон станция отправления", "франко-вагон станция отправления ОТП", а также до пяти лотов на условиях "франко-труба" от одного участника торгов по одному биржевому инструменту.

Кроме того, на аукционе открытия покупатели не смогут выступать продавцами, а биржевой товар, приобретенный в таком режиме, не может перепродаваться на двустороннем встречном аукционе. В случае неисполнения рекомендаций на участника торгов может быть наложен штраф или запрет допуска к участию в организованных торгах.

Как пояснили РИА Новости в СПбМТСБ, аукцион открытия — это разновидность дискретного аукциона, цена которого формируется на основе поступивших заявок — агрегированного спроса и агрегированного предложения. В отличие от двойного встречного аукциона, который проводится в ходе основной сессии, аукцион открытия короче и действует в течение 15 минут перед началом основных торгов, и он может быть назначен по инициативе участников рынка, а его проведение утверждается руководством биржи.

Механизм "аукциона открытия" на торгах нефтепродуктами СПбМТСБ впервые начала использовать в конце августа. По итогам торгов в секции "Нефтепродукты" биржа проводит анализ эффективности применения аукциона открытия в сложившейся ценовой ситуации.