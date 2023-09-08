МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ на NYMEX выросли в цене примерно на 1%, до 7-дневного максимума, на фоне прогнозов более жаркой, чем обычно, погоды, которая будет сохраняться как минимум до конца сентября. Кроме того, котировки получили поддержку на фоне роста цен на мировом рынке, обусловленного опасениями относительно возможной забастовки на СПГ-объектах компании Chevron в Австралии, сообщает Reuters.

Около 13.34 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ на NYMEX выросли в цене на 3,3 цента, или 1,3%, до 2,612 доллара за млн БТЕ. Котировки нацелены на максимум закрытия с 1 сентября.

За истекший период этой недели котировки снизились примерно на 6% после роста на 9% по итогам прошлой недели.

Европейские маркерные фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF подскочили на 16%, до 7-дневного максимума около 11 долларов за млн БТЕ, после того как работники австралийских СПГ-проектов, оператором которых является Chevron, в пятницу начали забастовку после неудачи на переговорах.

Австралия является одним из крупнейших производителей СПГ наряду с Катаром и США. На СПГ-проекты Chevron в Австралии приходится более 5% мирового предложения.

Совет по электроснабжению Техаса (ERCOT) в четверг второй день подряд призвал потребителей к экономии электроэнергии вечером.

Жаркая погода в Техасе сохраняется. В пятницу в Хьюстоне, крупнейшем городе Техаса, температуры воздуха, вероятно, достигнут 40,6 градусов Цельсия и побьют рекорд 1999 года, согласно данным AccuWeather.

В ERCOT прогнозируют, что потребление электроэнергии в пятницу достигнет максимума 84 880 мегаватт-час и побьет рекорд для сентября пятый день подряд. Потребление электроэнергии в Техасе достигло рекордного максимума 85 435 мегаватт-час 10 августа.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в сентябре опустилась до 102,1 млрд кубических футов в день с рекордных 102,3 млрд кубических футов в день в августе.

В соответствии с предварительными оценками LSEG, в пятницу суточные объемы добычи могут сократиться примерно на 3 млрд кубических футов, до 12-недельного минимума 100,1 млрд кубических футов в день. Трейдеры оговаривают, что предварительные данные зачастую впоследствии корректируются.

Ожидается, что температуры воздуха будут в основном выше нормы как минимум до 23 сентября.

В LSEG прогнозируют, что в условиях сезонного похолодания спрос на природный газ в США, включая экспорт, на этой и следующей неделе будет держаться около 101,1 млрд кубических футов, а затем опустится до 96,9 млрд кубических футов. Прогноз на следующую неделю был повышен по сравнению с опубликованной в четверг оценкой.

В сентябре поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США выросли в среднем до 13,1 млрд кубических футов в день с 12,3 млрд кубических футов в день в августе. Максимальными эти поставки были в апреле — 14 млрд кубических футов в день.