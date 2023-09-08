МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и роста курса рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Экономика России во втором квартале выросла на 4,9 процента

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за неделю на 1,57%, до 3094 пунктов.

Цена на нефть марки Brent снизится почти на 2 доллара, до 88,9 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется немного выше 1,07 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара на следующей неделе упадет на 1,36 рубля, до 96,42 рубля, евро — на 1,37 рубля, до 103,43 рубля, юаня — на 9 копеек, до 13,18 рубля, ожидают эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Мировые фондовые площадки остаются под давлением. Рынкам сложно расти в условиях проявления на экономике высоких процентных ставок по резервным валютам. Доллар вновь активно укрепляется, а доходности базовых активов приблизились к максимумам текущего года, отражая низкий спрос на рискованные активы. Исключение составляют цены на нефть, которые поддерживаются решением РФ и Саудовской Аравии продлить ограничение предложения на внешние рынки", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Поступающая экономическая статистика в США подтверждает, что ФРС, вероятно, завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Срочный рынок оценивает вероятность повышения размера базовой процентной ставки на сентябрьском заседании менее чем в 10%. При этом ожидания начала смягчения монетарной политики сдвигаются на конец первого полугодия 2024 года", — дополняет он.

Что касается европейской денежно-кредитной политики, то, по мнению Валерия Вайсберга из ИК "Регион", ожидания в отношении роста ставок в еврозоне после недавних публикаций статистики по инфляции, экономической активности и динамике доходов стали более умеренными. Большинство аналитиков ожидает, что ЕЦБ на ближайшем заседании 14 сентября не будет повышать ставку, при этом они уверены, что в конце 2023 года ставка не поднимется более чем на 25 базисных пунктов от текущего уровня, отмечает Вайсберг.

Рынок нефти сохраняет настрой на среднесрочный рост, который подтвердится при закреплении котировок Brent выше сопротивления в 91,5 доллара за баррель с перспективой движения в район 92,5-94,5 доллара, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Риски снижения для нефтяного рынка, по мнению аналитика, исходят от новых признаков слабости китайской и европейской экономик, а также рисков мировой рецессии в условиях высоких процентных ставок в Европе и США, дополняет аналитик.

"Из экономической статистики и публикаций недели выделим сентябрьский индекс экономических настроений Германии и еврозоны от ZEW, ежемесячный отчет ОПЕК, краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA (вторник), индекс потребительских цен США за август (среда), данные по розничным продажам в США за август и недельный отчет по числу первичных заявок американцев на получение пособий по безработице (четверг), а также блок данных по КНР за прошлый месяц, в том числе уровень безработицы и темпы роста промпроизводства (пятница)", — напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка ожидает, что на следующей неделе на глобальных рынках, скорее всего, продолжатся опасения относительно риторики и прогнозов ФРС по итогам заседания 19-20 сентября. Он считает, что вероятен откат американского индекса S&P 500 в направлении 4300 пунктов, а повышенное внимание инвесторов будет уделено данным по потребительской инфляции в США, которые способны поддержать ожидания сохранения высокой ключевой ставки.

РУБЛЬ НАЙДЕТ ОПОРУ

Из позитивных для рубля факторов во второй половине следующей недели можно отметить запланированное увеличение продаж валюты ЦБ РФ с 2,3 до 21,4 миллиарда рублей в день с 14 по 22 сентября, говорит Кожухова.

"Кроме того, в пятницу ЦБ РФ проведет очередное заседание по процентной ставке. Он ранее давал сигналы в пользу её повышения с текущего уровня 12%. Не исключено, что при сдержанной динамике рубля ставка будет увеличена до 13%. При уходе курсов ниже сопротивлений 99,5 рубля за доллар, 105,6 рубля за евро и 13,5 рубля за юань они могут развить коррекцию в район как минимум 95,65 рубля за доллар, 103,5 рубля за евро и 13,15 рубля за юань соответственно", — добавляет она.

Банк России в пятницу может вновь повысить ключевую ставку – до 13% годовых, ограничивая остаточные инфляционные риски, полагает Вайсберг из ИК "Регион". "В релизе, вероятно, сохранится фраза о том, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от поступающих данных", — добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Российский фондовый рынок на следующей неделе при прочих равных может остаться под коррекционным нисходящим давлением ввиду ухудшения настроений за рубежом и отсутствия веских корпоративных драйверов для роста. В связи с этим можно говорить о рисках обновления индексом Мосбиржи августовского минимума 3015 пунктов и тестирования отметки 2900 пунктов при закреплении ниже", — считает Кожухова.

При этом, по ее мнению, среднесрочный восходящий тренд выше поддержки 2890 пунктов остается в силе, а дальнейшее снижение при прочих равных может наблюдаться главным образом в рамках фиксации прибыли.

"Центральным экономическим событием на предстоящей неделе станет заседание Банка России. Мы ожидаем повышения ключевой ставки в диапазоне 100 — 200 базисных пунктов в целях охлаждения растущего спроса. Экономика активно восстанавливается, но это стимулирует спрос на импорт, что, в свою очередь, в условиях недостатка долларовой ликвидности на бирже, приводит к ослаблению рубля", — говорит Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

Эксперт полагает, что на следующей неделе тренд на снижение рынка акций сохранится, а в случае повышения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт даже усилится, и игроки начнут скупать ОФЗ и рублёвые корпоративные облигации. Его ориентир по индексу Мосбиржи на предстоящую неделю — диапазон 3000-3100 пунктов.

Бахтин из "БКС Мир инвестиций", в свою очередь, позитивнее смотрит на перспективы российского рынка акций. Он считает, что на будущей неделе рынок акций скорее отскочит вверх, чем уйдет в более глубокую коррекцию.

"Во-первых, несмотря на давление глобального доллара, цены на нефть остаются на относительно комфортных уровнях, и на данный момент не видно причин, по которым бы они сильно изменились в краткосрочной перспективе. Во-вторых, рынок в основном сбросил перегретость, и на текущих уровнях может найтись немало инвесторов, желающих подхватить подешевевшие бумаги. В-третьих, компании возвращаются к раскрытию отчетностей, что само по себе позитивно, но и сами результаты во многих случаях внушают оптимизм", — объясняет он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Лучше рынка на следующей неделе могут быть бумаги компаний, способных получить новостную поддержку. В частности, мы обращаем внимание на бумаги представителей транспортного сектора ("Совкомфлот", ДВМП) и машиностроителей ("Соллерс"). Среди экспортеров предпочитаем акции "Новатэка", а также префы "Транснефти" (совет директоров компании на следующей неделе может одобрить дробление акций в 100 раз)", — говорит Локтюхов из Промсвязьбанка.

Бахтин напоминает, что в понедельник Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за август 2023 года, положительные результаты которого могут поддержать рост рынка в целом, учитывая высокий вес бумаги в индексе Мосбиржи. Во вторник будет прекращен листинг депозитарных расписок VK на Лондонской бирже, дополнил эксперт.

Из значимых корпоративных событий на следующей неделе Елена Кожухова из "Велес Капитала" также отметила публикацию результатов ГК "Мать и Дитя" за первое полугодие 2023 года по МСФО, проведение заседания совета директоров "Газпрома", а также собрания акционеров "Инарктики".

Эксперты ВТБ, в свою очередь, считают, что нефтегазовый сектор будет привлекательнее остальных, учитывая растущие цены на нефть, а в аутсайдерах могут оказаться бумаги высокотехнологичных компаний на фоне начинающейся глобальной коррекции в этом секторе.