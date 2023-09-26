МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития ждет укрепления рубля к середине 2024 года — в июне доллар будет стоить в среднем 87,5 рубля, следует из прогноза социально-экономического развития на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Российский рубль укрепился против евро, стабилен против доллара США

Базовый вариант прогноза предполагает среднее значение курса доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах — на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно.

Ранее глава ведомства Максим Решетников говорил, что курс российской валюты к доллару с середины 2024 года стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар.

Так, в соответствии с документом, с которым ознакомилось РИА Новости, в сентябре текущего года стоимость доллара в среднем составит 97,5 рубля за единицу и снизится до 94,3 рубля к декабрю. К марту рубль укрепится до 90,9 рубля за доллар, в дальнейшем продолжит укрепление и достигнет в июне отметки в 87,5 рубля за доллар в среднем за месяц. В последствии доллар перейдет к росту и вырастет в сентябре до 89,6 рубля, к декабрю рост продолжится и достигнет в среднем 91,7 рубля.

В течение 2025 года доллар будет постепенно снижаться — с 91,6 рубля за единицу в январе до 90,6 рубля за доллар в декабре. В 2026 году, напротив, курс доллара будет подрастать — с 90,9 рубля за единицу в январе до 93,7 рубля в декабре.