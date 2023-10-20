МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) отстранила от торгов топливом 15 частных трейдеров нефтепродуктов, еще 29 оштрафовала на 200 тысяч рублей, следует из объявления торговой площадки. Путин подписал закон о наказании за перевозку немаркированных вейпов

"Участники торгов в секции "Нефтепродукты"… нарушили требования… Нарушение выразилось в многократном неисполнении обязательств по договорам… Вышеуказанным организациям будет приостановлен допуск к участию в организованных торгах в секции "Нефтепродукты" АО "СПбМТСБ" и к клиринговому обслуживанию", — говорится в сообщении.

Речь идет о неисполнении обязательств по договорам, заключенным в условиях "избыточной ценовой волатильности" в сентябре. СПбМТСБ в течение этого времени фиксировала большое количество заявок на покупку нефтепродуктов, но в итоге некоторые трейдеры не исполняли обязательства по их приобретению.

"В связи с нарушением участниками торгов АО "СПбМТСБ"… кодекса профессиональной этики участников торгов АО "СПбМТСБ" и их клиентов и с учетом рекомендации Совета Секции "Нефтепродукты", принятой на заседании 13.10.2023, к указанным участникам торгов применена мера воздействия в виде начисления штрафа в размере 10 штрафных ставок (200 000 рублей)", — следует из другого сообщения биржи.

Кроме того, торговая площадка выдала официальное предупреждение АО "Гала-Форм", АО "Группа "Илим" за использование недобросовестных торговых практик.

В начале октября глава "Газпром нефти" Александр Дюков отмечал, что трейдеры зачастую покупают топливо через биржу, но затем отказываются от его получения. Таким образом они вносят "ненужные коррективы" в плановую работу нефтеперерабатывающих заводов и сбытовых предприятий ВИНКов (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).