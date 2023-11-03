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"СПБ биржа" вскоре возобновит торги российскими бумагами
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"СПБ биржа" возобновит торги российскими ценными бумагами с 14.00 мск, следует из сообщения торговой площадки. "Третьего ноября в 14.00 мск "СПБ биржа" возобновит торги в режиме... ПРАЙМ, 03.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "СПБ биржа" возобновит торги российскими ценными бумагами с 14.00 мск, следует из сообщения торговой площадки.
"Третьего ноября в 14.00 мск "СПБ биржа" возобновит торги в режиме основных торгов ценными бумагами, относящимися к группе инструментов "российские ценные бумаги", — говорится в сообщении.
Минфин США накануне включил "СПБ биржу" в санкционный список. Спустя час после объявления об этом, с 18.00 мск 2 ноября, заключение всех сделок на бирже было приостановлено. Обычно торги на бирже продолжаются до 01.45 мск следующего дня. Площадка заявила, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября проводиться не будут, и планировала начать их 6 ноября.
"СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария.