МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "СПБ биржа" возобновит торги российскими ценными бумагами с 14.00 мск, следует из сообщения торговой площадки. Оборот зарубежных акций на "СПБ бирже" в октябре вырос на 25 процентов

"Третьего ноября в 14.00 мск "СПБ биржа" возобновит торги в режиме основных торгов ценными бумагами, относящимися к группе инструментов "российские ценные бумаги", — говорится в сообщении.

Минфин США накануне включил "СПБ биржу" в санкционный список. Спустя час после объявления об этом, с 18.00 мск 2 ноября, заключение всех сделок на бирже было приостановлено. Обычно торги на бирже продолжаются до 01.45 мск следующего дня. Площадка заявила, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября проводиться не будут, и планировала начать их 6 ноября.

"СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария.