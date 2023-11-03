МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Спот-цены на сжиженный природный газ (СПГ) на рынках в Азии снизились на текущей неделе, но остались вблизи 9-месячного максимума. Как сообщает Reuters, геополитические риски усугубили нервозность на рынке, несмотря на высокий уровень запасов и теплую погоду.

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в декабре на этой неделе снизилась на 4,2% и составила 17 долларов за млн БТЕ.

"Опасения относительно того, что ближневосточный конфликт повлечет за собой перебои поставок, начинают ослабевать, и теперь внимание вновь возвращается к проблеме высокого уровня заполненности хранилищ", — сказал Доминик Галлахер из Tullett Prebon.

"Рынок застрял между политическими рисками и обильными запасами в Европе и Азии", — добавил он.

По словам Тома Копсона из Marex, котировки природного газа на Востоке продолжают падать, испытывая давление со стороны запасов и недостатка спроса.

"В некоторых регионах Азии стоит весьма теплая погода в преддверии зимних месяцев, и это ускоряет темпы падения цен. Данная траектория, вероятно, будет сохраняться до тех пор, пока спрос на отопление не станет достаточным,…и это может произойти не раньше 1-го квартала 2024 года", — сказал он.

Фундаментальные факторы в Европе остаются довольно благоприятными — хранилища заполнены почти на 100%, и все больше танкеров с СПГ остаются в море — но в ценах учитывается премия за риск на фоне ближневосточного конфликта. Кроме того, длительная холодная зима может привести к некоторой нехватке предложения на мировом рынке, полагает Алекс Фроули из ICIS.

"Если погода будет мягкой, а геополитическая ситуация не ухудшится, то в ближайшие недели и (даже) месяцы цены на газ должны колебаться в сторону снижения. Тем не менее вероятность повышательных рисков (для цен) сохраняется", — считает Фроули.

Учитывая умеренное начало зимнего сезона и продолжающиеся поставки СПГ в европейские импортные терминалы, почти весь импортируемый, а также добываемый в европейском блоке газ идет исключительно на потребительские нужды. При этом подземные газохранилища заполнены почти на 100% или уже достигли предела вместимости, отметил Сэмюэль Гуд из Argus.

Согласно прогнозам, температуры воздуха в Северо-Западной Европе будут превышать средний показатель как минимум до середины декабря. В связи с этим ноябрьские и декабрьские контракты предлагаются с дисконтом по сравнению с контрактами, сроки поставок по которым датируются летом 2024 года, и лишь контракты со сроком исполнения в январе-марте предлагаются с премией. Все это говорит о стремлении частично вывести газ из хранилищ в 4-м квартале, чтобы снова их восполнить следующим летом, добавляет Гуд.

Стоимость СПГ с поставкой в декабре на условиях DES (поставка с судна) в Северо-Западную Европу по состоянию на 2 ноября составляла 14,43 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке Argus. Это на 0,86 доллара ниже котировок декабрьских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.

По оценкам Spark Commodities, стоимость СПГ с поставкой в декабре по состоянию на 2 ноября составляла 14,303 доллара США за млн БТЕ, что на 0,81 доллара ниже котировок декабрьских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.

Ставки фрахта на спот-рынке на этой неделе выросли: на атлантических маршрутах — до 165 000 долларов в день, а на тихоокеанских — до 150 250 долларов в день, сообщил Касим Афган, аналитик Spark Commodities.

Рост в основном связан с тем, что спрос на суда увеличивается, а число свободных танкеров, напротив, снижается.