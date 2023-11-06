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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20231106/842181728.html
"СПБ Биржа" будет совещаться по торгам иностранными бумагами до семи дней
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Консультации "СПБ Биржи" для запуска торгов иностранными бумагами, приостановленных из-за санкций, займут не менее семи рабочих дней, торги этими бумагами приостановлены с целью... ПРАЙМ, 06.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Консультации "СПБ Биржи" для запуска торгов иностранными бумагами, приостановленных из-за санкций, займут не менее семи рабочих дней, торги этими бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур, говорится в сообщении торговой площадки.
"СПБ Биржа ставит интересы участников торгов и инвесторов в приоритет и предпринимает все возможные действия, чтобы предоставить доступ к активам с учетом введенных ограничений. Торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур: СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях", — указывается в сообщении торговой площадки.
"Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней. Об их итогах СПБ Биржа оперативно сообщит", — добавляется там же.
"СПБ биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список США. Представитель "СПБ биржи" заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября с 14.00 мск.