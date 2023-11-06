МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Консультации "СПБ Биржи" для запуска торгов иностранными бумагами, приостановленных из-за санкций, займут не менее семи рабочих дней, торги этими бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур, говорится в сообщении торговой площадки. США ввели санкции против "СПБ Биржи"

"СПБ Биржа ставит интересы участников торгов и инвесторов в приоритет и предпринимает все возможные действия, чтобы предоставить доступ к активам с учетом введенных ограничений. Торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур: СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях", — указывается в сообщении торговой площадки.

"Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней. Об их итогах СПБ Биржа оперативно сообщит", — добавляется там же.

"СПБ биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список США. Представитель "СПБ биржи" заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября с 14.00 мск.