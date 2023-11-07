МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Введение санкций США против "СПБ биржи" показало опасность инвестиций в иностранные бумаги, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе пленарного заседания Госдумы, на котором рассматривался вопрос введения индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III). Малайзия раскритиковала введение односторонних санкций

"Собственно говоря, вот очередное незаконное решение по введению санкций, которое было в четверг принято — по введению санкций против биржи Санкт-Петербург — в очередной раз показало все риски, связанные с покупкой ценных бумаг за границей, о которых мы и Банк России говорили гражданам. Граждане все равно иностранные ценные бумаги покупали и сейчас всех их ценные бумаги оказались заморожены просто, потому что Дядя Сэм так решил", — сказал он.

"СПБ биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список США. Представитель "СПБ биржи" заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября с 14.00 мск. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, однако, как сообщила биржа в понедельник, консультации для запуска торгов иностранными бумагами займут не менее семи рабочих дней.