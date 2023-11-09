МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Участники российского рынка ценных бумаг надеются на то, что инвесторы смогут продать свои иностранные активы на "СПБ Бирже" до конца января, об этом сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Мосбиржа оценила готовность россиян инвестировать в фининструменты

"СПБ биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список США. Представитель "СПБ биржи" заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, однако, как сообщила биржа в понедельник, консультации для запуска торгов иностранными бумагами займут не менее семи рабочих дней. Министерство финансов США дало время до 31 января 2024 года на завершение операций с "СПБ Биржей".

"Мы не являемся источником новостей и источником права по данному вопросу. Как вы прекрасно понимаете, источник, из действий которого возникает соответствующие последствия, он вообще не находится в российской юрисдикции. Поэтому отвечать на вопрос, чего ждать, это не к нам вопрос", — сказал Мамута в кулуарах форума Finopolis на вопрос о ситуации с "СПБ Биржей".

"Сейчас в первую очередь "СПБ Биржа" и мы в определённой степени анализируем последствия принятых решений. Пока я хочу сказать, что благодаря тому, что биржа продолжала все это время работать, многие инвесторы успели спокойно выйти из иностранных ценных бумаг. Было продано за период с марта 2022 года, по-моему, на сумму около 4 миллиардов долларов. Это хороший показатель, который говорит о том, что люди понимают риски, и там осталось не так много на руках по сравнению с тем, что было", — продолжил он.

"Все, кто хотят выйти, смогут продать с учетом соответствующих сроков. Мы на это надеемся, но соответствующий анализ ещё проводится… Это то, что мы слышим от участников рынка, исходя из того, как они трактуют соответствующее решение. Насколько я знаю, такой анализ ещё продолжается", — сказал Мамута.

Он напомнил, что ЦБ РФ много раз предупреждал о рисках инвестирования в иностранные ценные бумаги.

"Мы делали и соответствующие стейтменты, и мы обязали брокеров предупреждать при совершении сделок инвесторов о том, что содержит в себе не только рыночный, но и инфраструктурный риск такие сделки. Поэтому с точки зрения доведения до инвестора информации о том, что этот риск повышен и не контролируем в рамках только наших возможностей, мы говорили и продолжаем говорить", — заключил он.