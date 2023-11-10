МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" запустила в четверг процесс расчета и поставки бумаг по сделкам, заключенным до санкций, он завершится в понедельник, сообщил глава "СПБ Биржи" Евгений Сердюков. В Центробанке прокомментировали положение "СПБ Биржи"

"Иностранные посредники в момент получения сообщения о санкциях приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или на перемещение бумаг и потребовали от нас провести процедуру комплаенс. Мы стартовали проведение этой процедуры. В то же время, мы были вынуждены приостановить торги, и сейчас нам доступны только расчеты по сделкам, заключенным до введения санкций", — говорит Сердюков.

"Чтобы провести поставку и расчеты между участниками рынка на "СПБ бирже" мы должны были получить исчерпывающую информацию от иностранных посредников. Из-за текущей ситуации нам удалось это только вчера, в этот момент мы запустили процедуру поставки и расчетов между участниками рынка. В то же время у нас накопилась очередь из нескольких нерассчитанных дней. Из-за этого алгоритмы работают медленнее, а нам приходится прибегать к нестандартным процедурам. По нашим расчетам, поставка завершится в понедельник", — сказал он.

"СПБ биржа" параллельно с проведением комплаенс-процедуры с иностранными посредниками, расчетов и поставки, обратилась к международным юристам, специализирующимся на санкциях, чтобы разработать вместе с ними, участниками рынка и Центробанком порядок действий инвесторов для получения ценных бумаг или их продажи. После согласования этот порядок будет опубликован", — также рассказал Сердюков.