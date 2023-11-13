МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник держатся около 3-недельного минимума на фоне устойчивости доллара США. Инвесторы ожидают публикации индекса потребительских цен (CPI) США, который может повлиять на перспективы процентных ставок в стране, сообщает Reuters.

По состоянию на 07.14 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 1938,12 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,3%, до 1942,50 долларов за унцию.

За прошлую неделю цены на золото снизились на 2,8%, продемонстрировав самое сильное недельное падение более чем за месяц. Выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, в которых он просигнализировал о склонности к жесткой денежно-кредитной политике, ослабили ожидания снижения процентных ставок.

"Участники рынка следят за тем, позволят ли данные CPI оставить процентные ставки ФРС без изменений, или же они будут повышены. Я полагаю, что в преддверии выхода этих данных котировки будут оставаться почти без изменений", — отметил Николас Фраппелл из ABC Refinery.

Публикация индекса CPI США намечена на вторник. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают, что базовый индекс CPI в октябре вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозы совпадают с показателями сентября.

Индекс доллара вырос на 0,1% против корзины других основных валют после достижения 7-дневного максимума в ходе предыдущей сессии. Рост доллара делает золото менее привлекательным для держателей других валют.

Объем золота в держании SPDR Gold Trust в пятницу вырос на 0,10%, до 868,14 тонны.

"Помимо повышения спроса на активы-убежища, вызванного геополитическими рисками, поддержку ценам на золото оказывают макроэкономические факторы", — отметили аналитики ANZ.

"Цикл ужесточения денежно-кредитной политики в США приближается к завершению, а доллар сформировал пик. Доходность 10-летних казначейских облигаций США и доллар могут снизиться, что будет поддерживать инвестиционный спрос на золото", — добавили аналитики.

Спот-цены на серебро снизились на 0,4%, до 22,12 доллара за унцию, платина подорожала на 0,7%, до 845,60 доллара за унцию.

Палладий подорожал на 0,5%, до 967,85 доллара за унцию, но остается около минимума с 2018 года.