МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российский рубль в понедельник торговался без значительных изменений, продолжая испытывать давление из-за снижения цен на нефть и ожидая поддержки со стороны продаж иностранной валюты экспортерами, передает Reuters.

В 07.29 по Гринвичу рубль торговался с ростом на 0,1% против доллара США, по 92,23 рубля за доллар, и со снижением на 0,1% против евро, по 98,68 рубля за евро. Против китайского юаня рубль торговался без изменений, по 12,61 рубля за юань.

"Сегодня не видим значимых поводов повышения волатильности на валютном рынке", — пишет Евгений Локтюхов из "Промсвязьбанка" в аналитической записке.

"Полагаем, что продажи валюты со стороны экспортеров, скорее, будут оставаться умеренными (их активизации можно ожидать, скорее, на следующей неделе, ближе к налоговым платежам", — отмечает Локтюхов, который ожидает, что в начале недели рубль будет торговаться в диапазоне 92,5-93 рубля за доллар.

В конце каждого месяца российские экспортеры продают иностранную валюту за рубли для уплаты налогов.

Указ президента, предписывающий некоторым экспортерам конвертировать значительную долю выручки в иностранных валютах в рубли, также оказывает поддержку российской валюте. После принятия в октябре этого указа рубль восстановился от отметки 100 рублей за доллар. Банк России в октябре повысил ключевую ставку до 15%, более существенно, чем ожидали рынки, что тоже способствует укреплению рубля.

Цена нефти Brent снизилась на 0,8%, до 80,76 долларов за баррель.

Российский фондовые индексы выросли.

Долларовый индекс РТС поднялся на 0,2%, до 1109,4 пункта, а рублевый индекс Мосбиржи — на 0,2%, до 3247,1 пункта.