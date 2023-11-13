МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Нефтяные цены в понедельник падают после роста в пятницу ввиду возобновления опасений относительно сокращения спроса в США и Китае, сообщает Reuters. Неоднозначные сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) также способствуют ухудшению настроений инвесторов.

По состоянию на 08.00 по Гринвичу январские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 61 цент, или 0,75%, до 80,82 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 61 цент, или 0,79%, до 76,56 доллара за баррель.

По итогам сессии пятницы котировки выросли примерно на 2%, так как Ирак поддержал сокращение добычи ОПЕК+. Между тем по итогам прошлой недели нефть подешевела примерно на 4%, продемонстрировав снижение по итогам третьей недели подряд впервые с мая.

"В центре внимания инвесторов находится низкий спрос в США и Китае, тогда как опасения относительно перебоев с поставками, которые могут быть вызваны конфликтом между Израилем и ХАМАС, несколько ослабли", — отметил Хироюки Кикукава из NS Trading, подразделения Nissan Securities.

На прошлой неделе в Управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщили, что нефтедобыча страны в этом году увеличится немного менее значительно, чем ожидалось ранее, а спрос снизится.

В EIA прогнозируют, что спрос на бензин на душу населения в США в следующем году достигнет 20-летнего минимума.

Участники рынков опасаются дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центробанк может вновь повысить процентные ставки, если инфляция не продолжит замедление.

По словам Тони Сикамора, аналитика IG, существует вероятность, что на этой неделе руководители ФРС вновь просигнализируют о склонности к жесткой денежно-кредитной политике.

"Это может негативно сказаться на котировках нефти, учитывая последние данные Китая и сомнения в устойчивости спроса в США", — добавил он.

Опубликованные на прошлой неделе слабые экономические данные Китая усилили опасения относительно сокращения спроса.

В октябре по сравнению с сентябрем и по сравнению с октябрем прошлого года потребительские цены в Китае снизились, и индикаторы внутреннего спроса опустились до минимумов, не наблюдавшихся после пандемии. В то же время снижение цен производителей ускорилось. Эти данные вызвали сомнения в устойчивости восстановления экономики КНР.

Китайские НПЗ попросили Саудовскую Аравию сократить объем поставок нефти в декабре. Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти в мире.

По словам Кикукавы, цены на нефть WTI могут получить поддержку около 75 долларов за баррель.

"Если цены на нефть продолжат снижаться, они могут получить поддержку на ожиданиях, что Саудовская Аравия и Россия продлят дополнительное добровольное ограничение добычи на следующий год", — добавил Кикукава.

Саудовская Аравия и Россия на прошлой неделе подтвердили решение придерживаться добровольного сокращения добычи до конца года. Между тем нефтяные цены остаются под давлением ввиду сомнений в устойчивости спроса и экономического роста.

Заседание ОПЕК+ намечено на 26 ноября.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на неделе 4-10 ноября сократилось вторую неделю подряд и упало к минимуму с января 2022 года. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.