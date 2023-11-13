МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Цены на медь восстанавливаются в понедельник на европейской сессии, так как некоторые трейдеры закрывают короткие позиции. Однако пространство для роста котировок ограничено ввиду неопределенности перспектив мировой экономики и высокой стоимости заимствований, сообщает Reuters.

Около 11.05 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 1%, по 8115 долларов за тонну. В пятницу контракты потеряли 1,4% и достигли 2-недельного минимума.

"Трейдеры в последнее время придерживались коротких позиций и были несколько разочарованы, не получив в действительности ожидаемой выгоды, поэтому мы наблюдаем частичное закрытие этих позиций", — комментирует Оле Хансен из Saxo Bank.

Цены на медь утратили импульс к росту после достижения месячного пика 8260 долларов за тонну на прошлой неделе.

"Котировки остаются в пределах диапазона, и склонности к агрессивным продажам нет, учитывая, что покупатели начали активизироваться уже до достижения уровня 8000 долларов за тонну", — добавил Хансен.

Алюминий на LME вырос в цене на 0,2%, до 2219 долларов за тонну, а олово прибавило 1,4%, до 24 955 долларов. Никель потерял 1% и торговался по 17 080 долларов, цинк подешевел на 0,7%, до 2543 долларов, а свинец упал на 0,1%, до 2177 долларов.