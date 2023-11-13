МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник стабилизировались около 3-недельного минимума, сообщило агентство Reuters. Инвесторы ожидают публикации данных США по инфляции, которые могут повлиять на траекторию процентных ставок.

Около 11.10 по Гринвичу спот-цены на золото оставались почти без изменений, на 1938,48 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,3%, до 1942,80 доллара за унцию.

"Сегодня на рынке золота наблюдается затишье в преддверии публикации индекса CPI (США), намеченной на вторник. Любые изменения данных будут очень важны, в особенности, если они понизят вероятность очередного увеличения стоимости заимствований", — отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.

Повышение процентных ставок делает золото, не приносящее гарантированного дохода, менее привлекательным для инвесторов.

Участники рынка оценивают вероятность того, что центральный банк США в декабре оставит процентные ставки без изменений, в 85%, согласно данным CME FedWatch. Вероятность начала смягчения денежно-кредитной политики в июле следующего года оценивается в 75%.

Премия за риск, учитываемая в ценах на золото в связи с конфликтом между Израилем и ХАМАС, сократилась лишь частично, отметил Эрлам. "Эта премия может восстановиться в любой момент, но, пока она уменьшается, данные и состояние экономики снова вышли на первый план", — добавил он.

Трейдеры также ожидают публикации индекса цен производителей (PPI) США, намеченной на среду.

Спот-цены на серебро снизились на 0,5%, до 22,10 доллара за унцию, а платина подорожала на 1,4%, до 851,78 доллара за унцию.

Палладий вырос в цене на 1,6%, до 978,68 доллара за унцию. Между тем котировки остаются около минимума с 2018 года.