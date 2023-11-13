МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на кукурузу в понедельник на CBOT растут в цене после падения к 3-летним минимумам на прошлой неделе, сообщает Reuters. Котировки снижались на фоне прогнозов Минсельхоза США, предполагающих, что урожай кукурузы в стране в этом сельскохозяйственном году достигнет рекордного максимума.

По состоянию на 11.56 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT выросли в цене на 0,1%, до 4,64 1/2 доллара за бушель. В пятницу котировки закрылись на минимуме с декабря 2020 года.

Пшеница снизилась в цене на 0,7%, по 5,70 3/4 доллара за бушель, а соя подорожала на 0,5%, до 13,54 3/4 доллара за бушель.

На прошлой неделе котировки кукурузы обвалились после публикации прогноза Минсельхоза США, предполагающего, что в следующем году урожай этой культуры достигнет рекордного максимума. Кроме того, рекордный урожай сои ожидается и в Бразилии. Между тем существуют опасения, что из-за засухи сев сои в Бразилии может задержаться, а посевы кукурузы могут понести ущерб.

"Цены на кукурузу в понедельник получают поддержку на фоне повышения спроса после падения к 3-летним минимумам в пятницу. Между тем в целом картина остается медвежьей после того, как Минсельхоз США спрогнозировал крупный урожай кукурузы, — отметил Мэтт Аммерманн из StoneX. — Кроме того, существуют опасения, связанные с засухой в некоторых регионах Бразилии, и это оказывает поддержку ценам на сою".

"В Бразилии ожидаются дожди, однако в последнее время подобные прогнозы не сбывались", — добавил Аммерманн.

Участники рынка зерновых следят за поставками из Украины по Черному морю. В целом ожидается, что эти поставки продолжатся, несмотря на отсутствие гарантий безопасности, поскольку у Украины есть большие объемы кукурузы, которые она может экспортировать на мировые рынки, сказал Аммерманн.

"На прошлой неделе Китай приобрел большие объемы сои из США. Между тем засуха может нанести ущерб посевам в Бразилии, и существуют сомнения относительно того, что КНР приобретет больше сои у США на этой неделе", — добавил он.

Минсельхоз США на прошлой неделе также повысил прогноз урожая пшеницы в России.

"Цены на пшеницу по-прежнему испытывают давление после того, как Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России, — отметил Аммерманн. — Участники рынка будут следить за ценами на российскую пшеницу на мировом рынке на этой неделе, а также за тем, ограничит ли неофициальный нижний порог для цен на экспорт пшеницы, установленный правительством, снижение котировок".