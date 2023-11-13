МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российский рубль в понедельник укрепился, пробив отметку 92 рубля за доллар США, так как цены на нефть восстановили утраченные позиции и перешли к росту во время сессии. Тем временем участники рынка ждут еще большей поддержки для рубля со стороны продаж иностранной валюты экспортерами, передает Reuters.

К 13.04 по Гринвичу рубль торговался с повышением на 0,4% против доллара, по 91,92 за доллар, нацелившись на самый высокий уровень с конца октября.

Против евро рубль повысился на 0,4%, до 98,18 за евро, а против китайского юаня — на 0,2%, до 12,59 за юань.

"Сегодня не видим значимых поводов повышения волатильности на валютном рынке", — пишет Евгений Локтюхов из "Промсвязьбанка" в аналитической записке.

"Полагаем, что продажи валюты со стороны экспортеров, скорее, будут оставаться умеренными (их активизации можно ожидать, скорее, на следующей неделе, ближе к налоговым платежам".

По его мнению, на этой неделе пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 91,5-93.

В конце каждого месяца российские экспортеры продают иностранную валюту за рубли для уплаты налогов.

Указ президента, предписывающий некоторым экспортерам конвертировать значительную долю выручки в иностранных валютах в рубли, также оказывает поддержку российской валюте. После принятия в октябре этого указа рубль восстановился от отметки 100 рублей за доллар. Банк России в октябре повысил ключевую ставку до 15%, более существенно, чем ожидали рынки, что тоже способствует укреплению рубля.

Цены на нефть Brent выросли на 0,3%, до 81,64 доллара за баррель.

Российские фондовые индексы повысились.

Долларовый РТС вырос на 0,4%, до 1112,1 пункта, а рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,1%, до 3245,3 пункта.