МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник остаются почти без изменений, так как трейдеры ожидают выхода ключевых данных США по инфляции. Индикаторы темпов роста потребительских цен могут оказать сильное влияние на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Reuters.

По состоянию на 14.41 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось вблизи флэтовой линии, по 1934,25 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,1%, до 1938,50 доллара.

Индекс потребительских цен (CPI) США будет представлен во вторник. Согласно результатам проведенного Reuters опроса, базовая инфляция в октябре ускорилась на 0,3% по сравнению с сентябрем и на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В среду также будет опубликован индекс цен производителей (PPI) США.

Если данные будут свидетельствовать о более стремительной, чем ожидалось, инфляции, то цены на золото снизятся, так как вероятность еще одного повышения ставок ФРС усилится, полагает Боб Хаберкорн, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures.

"Однако если показатель будет соответствовать прогнозам, то золото будет торговаться выше 1950 долларов", — добавил он.

Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков, но высокая стоимость заимствований негативно отражается на привлекательности этого металла для инвесторов.

Участники рынка видят 86%-ю вероятность того, что в декабре ФРС оставит ключевые процентные ставки без изменений, согласно CME FedWatch.

Цены на золото на прошлой неделе упали почти на 3%, так спрос на активы-убежища замедлился. В то же время руководители ФРС заявили о своей "неуверенности" в том, что процентные ставки находятся на достаточно высоком уровне и способны положить конец борьбе с инфляцией.

"В краткосрочной перспективе склонность инвесторов к открытию длинных позиций будет зависеть от масштабов эскалации (геополитической напряженности), но золото столкнется с препятствием в виде повышенной стоимости заимствований в США", — говорится в аналитической записке Goldman Sachs.

"Вероятное падение цен на золото мы склонны рассматривать как возможность для покупок, так как в будущем условия будут сопряжены с повышенными факторами риска, которые укрепят роль золота как инструмента хеджирования", — добавляют аналитики.

Серебро на рынке спот упало на 1%, до 21,99 доллара за унцию. Платина выросла в цене на 1,1%, до 849,49 доллара, а палладий снизился на 1%, до 953,44 доллара, торгуясь вблизи 5-летнего минимума.