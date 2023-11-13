Японская иена подскочила против доллара США
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Японская иена резко выросла против доллара США в понедельник, сообщило агентство Reuters. Трейдеры проявляют бдительность в отношении признаков интервенции со стороны японских властей.
Пара доллар/иена упала до 151,20 после роста до годового максимума 151,92 ранее в ходе сессии. На момент написания статьи пара торговалась по 151,49.
Пока остается неясным, что именно стало причиной столь резкого движения.
В сентябре прошлого года Япония впервые с конца 1990-х годов провела интервенцию на валютном рынке с целью оказать поддержку иене. Тогда японская валюта ослабла до уровня 145,89 иены за доллар.
В середине октября 2022 года состоялась новая интервенция, когда иена упала до 32-летнего минимума 151,94 иены за доллар.
https://1prime.ru/Financial_market/20231113/842254735.html