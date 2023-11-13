МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Японская иена резко выросла против доллара США в понедельник, сообщило агентство Reuters. Трейдеры проявляют бдительность в отношении признаков интервенции со стороны японских властей.

Пара доллар/иена упала до 151,20 после роста до годового максимума 151,92 ранее в ходе сессии. На момент написания статьи пара торговалась по 151,49.

Пока остается неясным, что именно стало причиной столь резкого движения.

В сентябре прошлого года Япония впервые с конца 1990-х годов провела интервенцию на валютном рынке с целью оказать поддержку иене. Тогда японская валюта ослабла до уровня 145,89 иены за доллар.

В середине октября 2022 года состоялась новая интервенция, когда иена упала до 32-летнего минимума 151,94 иены за доллар.