МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Котировки нефти растут, продолжая позитивную динамику пятницы, которая, впрочем, не помешала завершить снижением третью неделю подряд. Падению на прошлой неделе способствовали также опасения относительно перспектив спроса, передает Reuters.

По состоянию на 14.45 по Гринвичу январские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 73 цента, до 82,16 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 70 центов, до 77,87 доллара за баррель.

В понедельник вышел ноябрьский отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в котором прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году повышен до 2,5 млн баррелей в день с 2,4 млн баррелей в день в октябре. Пересмотр оценки в сторону повышения в основном обусловлен увеличением спроса в Китае.

Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году (+2,2 млн баррелей в день) остался без изменений. При этом картель повысил оценку роста добычи нефти в 2023 году вне стран ОПЕК до 1,8 млн баррелей в день с 1,7 млн баррелей в день, а прогноз на 2024 год остался без изменений, на уровне 1,4 млн баррелей в день.

На прошлой неделе цены на нефть потеряли более 4% и снизились по итогам третьей недели подряд. Контракты на той неделе торговались на уровнях, которые последний раз достигались в середине июля. Дело в том, что премия за риск, связанный с конфликтом между Израилем и группировкой ХАМАС, сошла на нет. В пятницу котировки отскочили вверх, что в некоторой степени было связано с комментариями Ирака.

Ранее рынки опасались, что конфликт между Израилем и ХАМАС может перекинуться на соседние ближневосточные страны и негативно отразиться на поставках нефти из этого региона. Однако с тех пор данные опасения ослабли, хотя в случае эскалации напряженности цены все еще могут отреагировать резким ростом, предупреждают аналитики.

На прошлой неделе спрэд между пут- и колл-опционами на нефть Brent на ICE заметно сузился, отметил Эдвард Гарднер, экономист Capital Economics.

"Дело в том, что инвесторы ставят скорее на понижение, а не на повышение цен", — добавил он.

Между тем премия, учитываемая в ближайших контрактах по сравнению с контрактами со сроком исполнения в следующем месяце, сузилась или же вовсе исчезла. Это сигнализирует о меньшей озабоченности инвесторов ситуацией с предложением, говорит Гарднер.

Министерское заседание ОПЕК+ пройдет 26 ноября и привлечет повышенное внимание инвесторов. Предполагается, что потенциал дальнейшего падения цен на нефть может быть ограничен в преддверии этого заседания, добавляет эксперт.

"Так или иначе, мы предполагаем устойчивую сбалансированность рынка в ближайшие месяцы. Кроме того, есть вероятность дополнительного сокращения добычи ОПЕК+, если цены упадут сильнее", — говорит Гарднер. В Capital Economics подтвердили прогноз, согласно которому к концу этого года и в 2024 году цены на нефть Brent будут находиться на уровне 85 долларов за баррель.