МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В понедельник котировки природного газа на NYMEX прибавили около 4% и достигли 7-дневного максимума. Как сообщает Reuters, прогнозы более холодной погоды и более активного, чем ожидалось ранее, спроса на отопление во второй половине ноября, а также рекордные темпы прокачки сжиженного природного газа (СПГ) на экспортные терминалы оказали поддержку рынку.

К 15.32 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX повысились в цене на 12,6 цента, или 4,2%, до 3,159 доллара за млн БТЕ. Котировки нацеливаются на максимум закрытия с 6 ноября.

В пятницу контракты завершили сессию на самом низком уровне закрытия с 25 октября четвертый день подряд.

На прошлой неделе публикации еженедельных данных Минэнерго США по запасам природного газа не было в связи с обновлением системы. Регулярный выпуск отчетности будет возобновлен на этой неделе.

Аналитики полагают, что из-за временного похолодания на неделе 28 октября — 3 ноября запасы природного газа сократились впервые в зимнем сезоне 2023-2024 года, и их падение составило примерно 7 млрд кубических футов, тогда как на неделе 4-10 ноября предполагается рост запасов примерно на 45 млрд кубических футов ввиду возвращения мягкой погоды.

По данным LSEG, добыча природного газа в континентальных штатах США в ноябре выросла до 107,4 млрд кубических футов в день с рекордных 104,2 млрд кубических футов в день в октябре.

Суточные поставки достигли в воскресенье рекордных 108,6 млрд кубических футов в день против исторического максимума 108,3 млрд кубических футов в день в субботу.

Согласно прогнозам, до 21 ноября температуры воздуха будут оставаться в основном выше сезонной нормы, а 22-28 ноября погода в целом будет соответствовать норме или окажется немного холоднее обычного.

В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, упадет со 111,0 млрд кубических футов в день на этой неделе до 108,5 млрд кубических футов в день на следующей неделе. Такое снижение будет обусловлено в том числе прекращением работы многих коммерческих объектов и правительственных учреждений в связи с Днем благодарения.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в ноябре в среднем составили 6,0 млрд кубических футов в день против 6,5 млрд кубических футов в день в октябре и рекордных 7,0 млрд кубических футов в августе, согласно данным LSEG.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в ноябре выросли в среднем до 14,2 млрд кубических футов в день с 13,7 млрд кубических футов в день в октябре. Предыдущее максимальное значение было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.

Фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались примерно по 15 долларов за млн БТЕ, а азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) — по 17 долларов за млн БТЕ.