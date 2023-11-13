МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы утром снизились, но затем стали восстанавливать позиции. Инвесторы ждут экономических данных, в том числе по инфляции, которые могут сформировать ожидания относительно того, как долго Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на высоком уровне, сообщает Reuters.

На фоне роста доходности 10-летних казначейских обязательств США акции компаний со сверхкапитализацией вновь оказались под давлением. Акции Microsoft, Amazon.com и Apple в начале торгов упали на 0,5%-1,5%.

Восемь из 11 основных секторов S&P 500 утром были в минусе, а лидером падения стал чувствительный к ставкам сектор недвижимости, упавший на 1,2%.

Экономические данные этой недели, а также выступления официальных представителей ФРС дадут представление о траектории изменения процентных ставок. Крепнут ожидания того, что ФРС прекратит повышать стоимость заимствований.

Во вторник в США будут опубликованы данные по инфляции. Ожидается, что они укажут на сокращение годового роста потребительских цен до 3,3% в октябре с 3,7% в сентябре. Однако базовые показатели, по оценкам, останутся неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.

"Если в годовом исчислении цены продолжат снижаться, то это будет означать, что ФРС не собирается повышать ставку в декабре и, скорее всего, закончит кампанию по повышению ставок", — сказал Питер Кардильо, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities.

Основные американские фондовые индексы в этом месяце сильно выросли благодаря более высоким, чем ожидалось, показателям корпоративной прибыли и надеждам на то, что процентные ставки в США близки к своему пику.

В пятницу индекс широкого рынка S&P 500 закрылся почти на восьминедельном максимуме, а технологический индекс Nasdaq Composite достиг двухмесячного максимума.

Трейдеры оценивают почти в 86% вероятность того, что ФРС в декабре сохранит процентные ставки на текущем уровне, согласно данным инструмента FedWatch компании CME Group. Однако переход к снижению ставок теперь ожидается только в июне, так как раньше предполагалось, что он начнется в мае.

Агентство Moody's сегодня понизило прогноз кредитного рейтинга США со "стабильного" до "негативного", сославшись на большой бюджетный дефицит и снижение доступности заимствований.

"В отсутствие макроэкономических новостей и мощного ралли, которое мы наблюдали в пятницу, понижение рейтинга и ожидание данных по инфляции провоцируют некоторые продажи сегодня утром", — добавил Кардильо.

В субботу спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон представил республиканскую временную финансовую меру, направленную на предотвращение шатдауна в пятницу. Однако эта идея быстро натолкнулась на противодействие законодателей обеих партий.

В начале дня индекс Dow Jones снизился на 20,28 пункта, или на 0,06%, до 34 262,82 пункта, индекс S&P 500 опустился на 19,10 пункта, или на 0,43%, до 4396,14 пункта, а индекс Nasdaq Composite снизился на 96,40 пункта, или на 0,70%, до 13 701,71 пункта. Позднее S&P 500 и Dow Jones Industrial Average перешли к небольшому росту.

Акции производителей медицинской техники, включая Dexcom, Abbott и Insulet, набрали от 2% до 5%. Аналитики отметили, что данные о пользе для сердечно-сосудистой системы препарата для снижения веса "Вегови" (Wegovy) компании Novo Nordisk оказались более благоприятными для этих компаний, чем ожидалось.

Акции Boeing поднялись на 5,1% после того, как агентство Bloomberg News сообщило, что Китай рассматривает возможность возобновления закупок самолетов 737 Max.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 2,49 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 2,18 к 1.

В составе S&P зафиксировано 11 новых 52-недельных максимумов и один новый минимум, а у Nasdaq — 19 новых максимумов и 82 новых минимума.